Camper of caravan parkeren voor de deur: dit zijn de regels
Het is voor veel mensen een doorn in het oog. De buurman die zijn caravan of camper van stal haalt en hem voor de deur zet. Het vaak meterslange ding ontneemt niet alleen het zicht, vaak neemt het ook een extra parkeerplek in. En dan staat ie er soms ook nog eens veel te lang... Mag dit eigenlijk zomaar? En hoe lang mag een camper of caravan eigenlijk in de straat blijven staan?
In Boxmeer zijn buren in de wijk Luneven helemaal klaar met de 7 meter lange camper van een buurman. Volgens een buurtbewoner staat de camper al twee jaar op rij meer dan vijf maanden voor het huis geparkeerd, op een eigen oprit.
Na een melding over de camper namen handhavers vorig jaar poolshoogte. Na onderzoek en overleg met juristen concludeerden zij dat de eigenaar geen regels overtreedt. In de gemeente Land van Cuijk, waar Boxmeer onder valt is het toegestaan om een camper op de eigen oprit te parkeren.
Maar wat als de sleurhut voor het huis op de openbare weg staat? Een camper of caravan in de straat parkeren is toegestaan, maar er zit wel een termijn aan. De regels verschillen per gemeente. In bijna alle Brabantse gemeenten geldt een limiet van maximaal drie dagen. Daarna moet de caravan weer terug naar de stalling, een aangewezen parkeerplaats, of je eigen oprit.
Er zijn een paar uitzonderingen. In Son en Breugel, Nuenen en Uden mag je je caravan vijf dagen laten staan. In Helmond is de termijn juist strenger geworden: die is vorig jaar nog teruggebracht van zeven naar drie dagen. Langer dan vijf dagen is in Brabant nergens meer toegestaan.
Deze regels gelden overigens ook voor een vouwwagen en aanhangers.
Parkeerruimte
Waarom zo kort? Caravans en campers nemen veel ruimte in. Daardoor blijft er minder plek over voor buurtbewoners die hun auto kwijt willen. En niet iedereen vindt het fijn om tegen zo’n ‘huisje op wielen’ aan te kijken. Sommigen vinden dat campers en caravans het straatbeeld of uitzicht verstoren.
Je kunt er als caravaneigenaar voor kiezen om je kampeerwagen op de oprit te zetten. Dat mag vaak langer dan op straat, maar ook daarvoor gelden per gemeente regels.
Boete
Wie het toch waagt om het voertuig langer in de straat te laten staan, loopt het risico op een boete. In de meeste gemeenten krijg je eerst een waarschuwing, maar in bijvoorbeeld Nuenen krijg je meteen een bekeuring. De boete ligt meestal tussen de 90 en 120 euro.
Uit cijfers van het CJIB blijkt dat het aantal boetes de afgelopen tien jaar flink is toegenomen. In 2015 ging het nog om 218 boetes, in 2024 waren het er 1.175. Eindhoven is één van de gemeenten waar het vaakst werd bekeurd. De stad staat met 203 boetes op plek twee.
Je caravan telkens verplaatsen heeft trouwens geen zin: de regel blijft hetzelfde en de dagen tellen door.
Ontheffing
Wil je je caravan tóch langer voor de deur laten staan? Dan kun je bij je gemeente een ontheffing aanvragen. Die bepaalt dan of je langer mag blijven staan dan normaal.