Camper of caravan parkeren voor de deur: dit zijn de regels

Het is voor veel mensen een doorn in het oog. De buurman die zijn caravan of camper van stal haalt en hem voor de deur zet. Het vaak meterslange ding ontneemt niet alleen het zicht, vaak neemt het ook een extra parkeerplek in. En dan staat ie er soms ook nog eens veel te lang... Mag dit eigenlijk zomaar? En hoe lang mag een camper of caravan eigenlijk in de straat blijven staan?

In Boxmeer zijn buren in de wijk Luneven helemaal klaar met de 7 meter lange camper van een buurman. Volgens een buurtbewoner staat de camper al twee jaar op rij meer dan vijf maanden voor het huis geparkeerd, op een eigen oprit.

Na een melding over de camper namen handhavers vorig jaar poolshoogte. Na onderzoek en overleg met juristen concludeerden zij dat de eigenaar geen regels overtreedt. In de gemeente Land van Cuijk, waar Boxmeer onder valt is het toegestaan om een camper op de eigen oprit te parkeren.

Maar wat als de sleurhut voor het huis op de openbare weg staat? Een camper of caravan in de straat parkeren is toegestaan, maar er zit wel een termijn aan. De regels verschillen per gemeente. In bijna alle Brabantse gemeenten geldt een limiet van maximaal drie dagen. Daarna moet de caravan weer terug naar de stalling, een aangewezen parkeerplaats, of je eigen oprit.

Er zijn een paar uitzonderingen. In Son en Breugel, Nuenen en Uden mag je je caravan vijf dagen laten staan. In Helmond is de termijn juist strenger geworden: die is vorig jaar nog teruggebracht van zeven naar drie dagen. Langer dan vijf dagen is in Brabant nergens meer toegestaan.

Deze regels gelden overigens ook voor een vouwwagen en aanhangers.