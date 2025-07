Sanitairwinkel Steven Brunswijk failliet: 1,1 miljoen euro niet betaald

Sanisale, de Bossche badkamerwinkel van Steven Brunswijk (vroeger bekend als 'Braboneger') en zijn broer is failliet. Volgens de curator is een belangrijke oorzaak van dat faillissement onbehoorlijk bestuur van de twee. Er is voor 1,1 miljoen euro aan spullen door de broers besteld, maar nooit betaald.

In dat faillissementsverslag zijn alle details over het op de fles gaan van de winkel aan de Tinnegieterstraat in Den Bosch te lezen. Brunswijk en zijn broer waren franchisenemers van Sanisale, een bedrijf met tientallen winkels waarvan de Brunswijks er dus één runden.

Brunswijk werd bekend met een video op filmpjessite Dumpert, met als titel 'Gewoon Betalen'. Daarna maakte hij naam als cabaretier en presentator. Ironisch genoeg is dat nu net wat Brunswijk in zijn sanitairwinkel naliet, als we het faillissementsverslag moeten geloven.

Dat liep niet echt goed: de winkel draaide al jaren tonnen verlies. Daarnaast zijn er recent voor 1,1 miljoen euro aan spullen aan Brunswijk geleverd, die niet betaald zijn. Dat geld wil Sanisale nu terug hebben, reden voor het bedrijf om het faillissement van de vestiging aan te vragen.

Strafbaar

De curator is in zijn verslag niet mild voor de broers Brunswijk. Zo spreekt hij van onbehoorlijk bestuur: Brunswijk leverde meerdere jaarrekeningen niet of te laat in. Dit is wettelijk niet toegestaan. Volgens de curator is dit onbehoorlijk bestuur 'een belangrijke oorzaak van het faillissement'.

Op dit moment onderzoekt de curator of er ook nog sprake is van 'paulianeus handelen' door Brunswijk en zijn broer. Dat betekent dat mensen die nog geld van de twee krijgen, actief zijn tegengewerkt met het faillissement in zicht. Dit kan strafbaar zijn.

'Twee kanten'

Er lopen op dit moment gesprekken over een doorstart, aldus het verslag. Welke partij interesse heeft in de winkel is niet duidelijk, de curator laat aan Omroep Brabant weten dat de plannen nog niet concreet zijn.

Brunswijk zelf wil tegenover Omroep Brabant niet op de zaak ingaan. "Ik heb mijn eigen kant van het verhaal", zegt hij om vervolgens door te verwijzen naar een statement op zijn Instagram pagina. Daarin staat onder andere: "Ik baal ervan hoe het is gelopen, maar een verhaal heeft altijd twee kanten. (...) Ik hoop op jullie begrip."