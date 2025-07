Zorgorganisatie raakt usb-stick kwijt met 25 jaar aan zorggegevens

Een zoekgeraakte usb-stick heeft bij zorgorganisatie Pluryn voor een enorm datalek gezorgd. Op de verloren USB-stick staan gegevens van alle cliënten van de afgelopen 25 jaar Ook de gegevens van alle medewerkers en oud-medewerkers zijn gelekt. Pluryn heeft ruim zesduizend mensen in dienst en is vooral actief in en rondom Nijmegen, maar heeft ook een locatie in Eindhoven.

Het datalek werd al op 13 juni gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar na onderzoek is sinds deze week duidelijk hoeveel privacygevoelige informatie er op de zoekgeraakte usb-stick staan. Het gaat om de gegevens van iedereen die op 31 januari 2025 zorg kreeg van Pluryn. Maar ook iedereen die de afgelopen 25 jaar zorg heeft gekregen van de instelling of een van haar voorgangers. Veel gegevens

De hoeveelheid gegevens die van de cliënten is gelekt is opvallend. Het gaat om allerlei privacygevoelig informatie waaronder ook het type zorg dat mensen kregen bij Pluryn: