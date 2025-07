Op dit terrein worden jongeren drie dagen afgemat: 'Was heel cool'

Een grote groep enthousiastelingen laat zich drie dagen lang vrijwillig afmatten op de Generaal Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot. Camoufleren, lopen met zware kisten en leren kaartlezen: van alles komt voorbij tijdens de militaire bivak. "Het doel is om jongeren weerbaarder te maken", vertelt projectleider Daan Bakker.

De bivak is onderdeel van de Maatschappelijke Dienst Tijd (MDT) Missie van het Ministerie van Defensie. Dat is een traject waarin jongeren tussen de 17 en 30 jaar oud zich mentaal en fysiek kunnen laten uitdagen. "Jongeren doen eerst drie dagen een militaire bivak. Daarna gaan ze veertig uur vrijwilligerswerk doen in hun eigen regio, dat noemen we de sociale missie", legt projectleider Bakker uit. Aan de voorkant van de MDT Missie zijn geen keuringen. Iedereen die wil, mag dus meedoen. En dat wordt sinds de start in 2018 steeds vaker gedaan. Afgelopen mei telde het traject de tweeduizendste deelnemer. In totaal hebben 304 Brabanders de MDT succesvol afgerond. Deze donderdag was het dus tijd voor de bivak. De jongeren werden flink uitgedaagd met zware oefeningen. Zo moesten ze kilometerslang wandelen met loodzware spullen. Het doel was vooral om goed samen te werken. "Het gaat er niet om wie als eerste over de streep komt, maar dat je als team de last draagt", zegt Bakker.

De deelnemers verslepen loodzware spullen over het terrein van de kazerne (foto: Raymond Merkx).

En dat lukte. Met rood aangelopen hoofden en een grote glimlach vertellen de deelnemers trots over hun ervaringen. "Het was erg zwaar, dus we moesten elkaar er echt doorheen helpen", zegt de 24-jarige Stefano uit Sint-Michielsgestel. "We sleepten tafels, kisten, banden en zware rugzakken mee. Je doet het echt samen." "Ik vond het heel gaaf", vertelt de 23-jarige Emma uit Leiden. Ze moest de groep leiden, het overzicht houden en mocht daarom zelf niks tillen. "Dat vond ik mentaal wel zwaar, want ik zag iedereen zwoegen maar kon niet helpen. Maar dat we het met z'n allen deden, vond ik super cool. Misschien wil ik nu ook wel bij Defensie." Ook Jordan Deventer (20) uit Sleeuwijk is blij dat hij mee heeft gedaan. "Ik wilde graag kijken wat ik in me heb. Het was vandaag erg zwaar, maar ik heb veel geleerd over samenwerken."

Jordan vond het zwaar, maar is wel tevreden (foto: Raymond Merkx).

Niet iedereen zou zich vrijwillig laten afmatten, maar deze jongeren hadden een duidelijk doel. De een wilde meer over zichzelf leren, de ander wilde graag in contact komen met anderen. Voor sommigen was het een manier om te snuffelen aan een carrière bij Defensie. "Het is gewoon ontzettend gaaf", zegt Stefano met een glimlach. "Ik vind militair een supermooi vak. Door mijn kleurenblindheid kan ik geen militair worden, dus nu kan ik toch een beetje voelen hoe dat is." Volgens de projectleider van de MDT Missie is het doel vooral dat jongeren weerbaarder worden. "Ze gaan buiten hun comfort zone, werken offline met elkaar samen en komen in verbinding met mensen van buiten hun bubbel", legt Bakker uit. Als mensen daarna ook nog enthousiast zijn om bij Defensie te komen werken, is dat volgens Bakker mooi meegenomen. "Maar dat is niet het hoofddoel."

De MDT Missie is bedoeld om jongeren weerbaar te maken (foto: Raymond Merkx).