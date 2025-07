PSV neemt talentvolle verdediger Yarek Gasiorowski van Valencia CF over

Yarek Gasiorowski (20) heeft donderdag een contract tot medio 2030 getekend bij PSV. De Spaans-Poolse verdediger komt over van FC Valencia CF. Ondanks zijn jonge leeftijd speelde de nieuwe aanwinst van de Eindhovenaren al een flink aantal wedstrijden in de Spaanse competitie. Yarek Gasiorowski gaat bij PSV spelen met rugnummer 3.

'Ontzettend veel zin'

"Dit is een grote stap in mijn carrière", vertelde de Spaans-Poolse aanwinst van 1,92 meter nadat de transfer helemaal was afgerond.

"Ik speel al sinds 2012 bij Valencia, de club waar ik de hele jeugdopleiding heb doorlopen en die ik nu achter me ga laten. Het afscheid valt me zwaar, maar het neemt niet weg dat ik ontzettend veel zin heb in dit avontuur."

Gasiorowski zegt veel goede verhalen over PSV gehoord te hebben. "Ik ben bovendien een speler die altijd wil winnen en gezien de rijke historie van PSV was dat ook een belangrijke reden voor mij om hier te tekenen. We gaan er met z’n allen keihard voor werken om ook in de toekomst voor grote successen te zorgen hier."

Al jaren in beeld

PSV volgt Gasiorowski en zijn ontwikkeling al jaren. "Yarek is een speler die er nu al klaar voor is om voor PSV 1 te spelen, maar in wie we ook heel veel potentie richting de toekomst zien", reageert directeur voetbalzaken Earnest Stewart.

"Hij is fysiek sterk, goed in de opbouw, dominant in de lucht en ook gewoon uitstekend in het verdedigende werk. We zijn al met al enorm blij met zijn komst."