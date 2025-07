Mathieu van der Poel terug in het geel met minimaal verschil

Mathieu van der Poel is weer geletruidrager in de Tour de France. De renner van Alpecin-Deceuninck uit Hoogerheide ging donderdag in de zesde etappe in de aanval in een groep van acht renners. Na een lastige finale bereikte hij als achtste de finish. Hij staat nu met één seconde voorsprong aan de leiding in het klassement. De Sloveen Tadej Pogacar sprintte net niet hard genoeg bij de binnenkomst van het peloton.

De ritzege in Vire Normandie was voor Ben Healy. De Ier van EF Education First - EasyPost ontsnapte ruim veertig kilometer voor de finish uit een kopgroep van acht renners waartoe ook Van der Poel behoorde. Op bijna drie minuten sprintte de Amerikaan Quinn Simmons naar de tweede plaats voor de Australiër Michael Storer. Tien keer geel

Het is voor Van der Poel zijn tiende gele trui en daarmee heeft hij op twee na de meeste gele truien gedragen in Nederland. Alleen tourwinnaar Joep Zoetemelk (22) en Wout Wagtmans uit Sint Willebrord (12) droegen vaker de leiderstrui in de Tour de France. Van der Poel reed sinds de start van de Tour al drie dagen in de gele leiderstrui. Hij wist het geel te behalen in de tweede etappe naar Boulogne-sur-Mer. Hij rekende toen in de sprint uitgerekend af met favoriet Pogacar. Maar hij moest de leiding in het klassement woensdag na de tijdrit afstaan aan Pogacar.