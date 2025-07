Fatbiker zwaargewond na aanrijding met auto

Een man op een fatbike is donderdagmiddag zwaargewond geraakt bij ongeluk in Breda. Het slachtoffer werd even over half zes op de kruising van de Croystraat met de Mathenessestraat geschept door een auto. Het slachtoffer zou er slecht aan toe zijn. Daarom werd ook een traumahelikopter opgeroepen.

Door de klap belandde de bestuurder van de fatbike zwaargewond op de weg. De trauma-arts is meegereden in de ambulance om het slachtoffer onderweg naar het ziekenhuis te kunnen behandelen.