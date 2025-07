Uitslaande brand bij stomerij in dorpscentrum, meerdere panden ontruimd

In een stomerij aan de Nieuwstraat in Son is donderdagavond rond kwart over zeven een grote brand uitgebroken. De zaak ligt in het centrum van het dorp en de uitslaande brand trekt veel bekijks. De omliggende woningen en winkels zijn ontruimd.

De brandweer heeft opgeschaald naar grote brand, er zijn drie tankautospuiten en een hoogwerker van de brandweer uit Eindhoven ingezet.