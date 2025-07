Felle woningbrand waarbij vlammen uit zolder slaan

In een huis aan de Grote Beerlaan in Eindhoven is donderdagavond brand uitgebroken. De vlammen sloegen aan de achterkant van de woning uit de zolder. Volgens de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost liepen ook de huizen van de buren risico door de felle brand.

Het vuur werd iets na negen uur ontdekt. Het eerste blusvoertuig heeft bij aankomst meteen opgeschaald naar 'grote brand'. In totaal zijn er drie blusvoertuigen en ook een reddingsvoertuig van de brandweer ingezet. Zij hadden het vuur snel onder controle, binnen het half uur was de brand geblust.