Vlammen slaan uit huis, zolder compleet verwoest door brand

In een huis aan de Grote Beerlaan in Eindhoven is donderdagavond brand uitgebroken. De vlammen sloegen aan de achterkant van het huis uit de zolder. Volgens de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost liepen ook de huizen van de buren risico door de felle brand.

Het vuur werd iets na negen uur ontdekt. Het eerste blusvoertuig heeft bij aankomst meteen opgeschaald naar 'grote brand'. De brand middenin de woonwijk zorgde ervoor dat er flink wat toeloop was van mensen die naar het vuur kwamen kijken.

In totaal zijn er drie blusvoertuigen en ook een reddingsvoertuig van de brandweer ingezet. Zij hadden het vuur snel onder controle, binnen een halfuur was de brand geblust. Volledig verwoest

Niemand is gewond geraakt. De bewoners van het huis waar de brand begon, waren niet thuis. Hun zolder is volledig uitgebrand en op de andere verdiepingen is er ook rook- en waterschade.

Foto: Persbureau Heitink.

Omdat er risico bestond dat de brand over zou slaan naar de huizen van de buren en er ook veel rook vrijkwam, heeft de brandweer ventilatoren bij de buren geplaatst. Op die manier moest er zo min mogelijk rook bij de naastgelegen huizen binnenkomen. Dat is aan één kant gelukt. De rookschade bij de andere buren is volgens de brandweer minimaal. De buren waren tijdens de brand wel thuis en moesten hun woningen tijdelijk verlaten, maar zij kunnen donderdagavond wel weer thuis slapen.

Foto: Persbureau Heitink.

Foto: Persbureau Heitink.