Enorme schade na felle brand bij stomerij, omliggende zaken zwaar gedupeerd

De felle brand in een stomerij aan de Nieuwstraat in Son donderdagavond heeft enorme schade veroorzaakt. Niet alleen de stomerij zelf is volledig verwoest, ook de naastgelegen kapper, ijssalon en snackbar hebben flinke rook- en roetschade opgelopen. De bovengelegen appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar.

De brandweer schaalde bij aankomst van de eerste bluswagen meteen op naar 'grote brand'. Het vuur is mogelijk ontstaan aan de achterkant van de stomerij in de meterkast. Het gas moest eerst afgesloten worden, omdat dit continu ontbrandde en dus voor een felle brand zorgde. Gesloopt

Om de brand te kunnen blussen moest de brandweer de muren en het plafond van de stomerij slopen. Volgens de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is de schade in de zaak waar het vuur begon enorm. "Je moet de stomerij aan de binnenkant volledig als verloren beschouwen", zegt de woordvoerder.

Foto: Persbureau Heitink.

Op foto's is te zien dat er ook een flinke laag water in de zaak staat, terwijl er nog allemaal kleding hangt van de klanten die hun spullen juist schoon wilden hebben.

Alles onder het roet

Volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio heeft de brand enorme impact gehad en zijn de naastgelegen zaken zwaar gedupeerd. Zo heeft de naastgelegen kapperszaak veel roet- en rookschade. "Alles zit onder", zegt de woordvoerder. "Dat komt omdat er alleen een muurtje tussen de twee zaken staat, maar het in feite hetzelfde pand is", legt de woordvoerder uit. Hij verwacht dat ook de kapperszaak voorlopig niet open kan. Onbewoonbaar

Boven zowel de stomerij als de kapperszaak zitten appartementen. Die moesten tijdens de brand ontruimd worden, maar niemand raakte gewond. Vanwege de rookschade kunnen de bewoners donderdagnacht in ieder geval niet thuis slapen. Er zal eerst gelucht en schoongemaakt moeten worden.

Eten weggooien

De brand bij de stomerij heeft ook twee deuren verderop voor veel schade gezorgd. Want ook bij de ijssalon en cafetaria is roet en rook naar binnen gekomen. "Dat is ook neergedaald op de etenswaren. Die moeten nu weggegooid worden", vertelt de woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Zo kan al het ijs dat bij de salon achter de toonbank lag, de prullenbak in. "En ook bij het cafetaria ernaast zag het zwart op de vloer en moet veel schoongemaakt worden."

