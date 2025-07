Ruim 108 kilo cocaïne gevonden tussen lading bananen

Bij een douanecontrole bij een fruitbedrijf in Breda is woensdag 108 kilo cocaïne ontdekt. Dat maakte het Openbaar Ministerie donderdagavond bekend.

De cocaïne zat verstopt in een lading bananen. Die kwam uit Ecuador en had Spanje als eindbestemming.

In de pallets

De verdovende middelen waren verstopt in houten blokken in de pallets onder de dozen met fruit. In alle pallets zaten cilindervormige pakketjes cocaïne.

De douane en politie hebben de drugs veiliggesteld.

HARC-team

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van douane, de FIOD, de zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek.