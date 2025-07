Roeivereniging is geschrokken van dodelijke aanrijding: 'Het is absurd'

Het had een vrolijke avond moeten zijn bij studentenroeivereniging E.S.R. Thêta donderdag, maar de avond eindigde in een nachtmerrie. Tijdens een lustrumfeestje zagen leden hoe een 19-jarige fietser op de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven om het leven kwam door een aanrijding. Een 22-jarige lid van de roeivereniging zat ook op die fiets en raakte zwaargewond. "We zijn erg geschrokken. Het is absurd", vertelt Ymke Tolboom, voorzitter van de vereniging.

Voor de studenten die het ongeluk zagen gebeuren, is ondersteuning geregeld. "We hebben contact gehad met slachtofferhulp en we hebben overleg gehad over hoe we dit het beste kunnen aanpakken", zegt Tolboom. Vrijdagmiddag houdt de vereniging een bijeenkomst voor alle leden. "Maar dat is niet bij de locatie van de vereniging, want anders moet iedereen weer langs de plek van het ongeluk." Vijftigjarig bestaan

De Eindhovense roeivereniging bestaat deze week vijftig jaar. Van maandag tot en met zaterdag zou dat groots gevierd worden met themadagen vol activiteiten zoals een vlootschouw, familiedag en laserschieten. Sinds donderdagnacht zijn alle activiteiten stilgelegd.

De verlaten feestlocatie van de roeivereniging.

Bij het ongeluk werden twee slachtoffers geschept door een auto vlak bij de Gabriël Metsulaan. Dat gebeurde toen ze op de fiets de weg wilde oversteken rond kwart voor een 's nachts. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk is gebeurd. Er worden camerabeelden bekeken en getuigen gehoord.