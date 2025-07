Verwaarloosde paarden blijken van eerder veroordeelde paardenhandelaar

De twee pony's en het paard die vorige week zijn meegenomen bij een dierenhandelaar in Wagenberg blijken van de eerder veroordeelde paardenhandelaar Toon S. te zijn. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) bevestigt vrijdag dat het om hetzelfde terrein gaat waar in 2013 liefst 110 ernstig verwaarloosde pony's en paarden zijn weggehaald. De omstreden handelaar lijkt ondanks eerdere veroordelingen verder te zijn gegaan met zijn bedrijf.

Een jaar later werd S. daarom veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden met een proeftijd van drie jaar. Ook bepaalde de rechter dat hij het beroep van veehandelaar niet meer mocht uitoefenen.

Dode pony's De paardenhandelaar blijkt in het verleden meer dan één waarschuwing te hebben gehad en is zelfs veroordeeld voor het verwaarlozen van zijn dieren. Zo werden in oktober 2013 110 pony's en paarden bij de boerderij van S. weggehaald. De dieren waren ernstig verwaarloosd. Agenten hadden eerder twee dode shetlandpony's gevonden.

De dieren kregen te weinig en ongeschikt eten en de gebitten van de paarden waren in hele slechte staat. "De dieren waren erg vermagerd, erger kon haast niet", vertelde woordvoerder Jelko de Ruijter van het LID. De dieren zijn in beslag genomen.

De LID meldde woensdag dat de dierenhandelaar eerder is gewaarschuwd dat hij beter voor zijn dieren moest zorgen. Hij kreeg de tijd om de situatie te verbeteren, maar bij een hercontrole bleek vorige week dat de situatie van de pony's en het paard juist waren verslechterd.

Toch ging de paardenhandelaar verder met zijn bedrijf en werden in 2014 twee keer in korte tijd al zijn paarden en pony’s in beslag genomen. De rechter bepaalde toen onder meer dat hij geen dieren meer mocht houden. Toen de dierenpolitie enkele dagen later ging kijken bij het bedrijf vonden ze wederom dieren die niet werden verzorgd.

De paarden hadden een onverzorgde vacht, te lange hoeven, kregen niet genoeg voedsel en hadden in sommige gevallen wonden die niet goed werden behandeld. Ze werden allemaal in beslag genomen door de dierenpolitie.

'Geen dierenbeul'

De paardenhandelaar liet in het verleden meerdere keren weten dat hij de inbeslagnames door de dierenpolitie 'belachelijk' vond. Volgens hem is verwaarlozing tijdens het verhandelen van paarden niet te voorkomen. "Dat is handel, dat gebeurt gewoon. Als je ziet hoe ze eraan toe zijn, zie je dat het allemaal wel meevalt", vertelde hij aan Omroep Brabant.

S. ontkende een dierenbeul te zijn en zijn dieren te verhongeren. Hij handelde naar eigen zeggen in mooi en lelijk vee. "Nou, dat is vee dat er niet altijd zo mooi uitziet. De beesten zijn vaak 'schraal' en eigenlijk zijn ze dan iets tekortgekomen. Maar dat gebeurt niet hier, dat is elders ontstaan", zei hij destijds.

Daarnaast zei S. in 2014 tegen Omroep Brabant dat hij ondanks de eerdere inbeslagnames doorgaat met handelen op een geheime locatie in plaats van zijn eigen boerderij.

Houdverbod

Het lijkt erop dat de verboden die de paardenhandelaar in het verleden kreeg om dieren te houden inmiddels verlopen zijn. Al waren verboden in het verleden ook makkelijk te omzeilen, volgens de woordvoerder van de LID. "Als een voorwaardelijke geldboete een paar jaar geleden werd betaald, kon iemand gewoon verdergaan met de handel in dieren", aldus De Ruijter.

Om daar verandering in te brengen, zijn de straffen voor het verwaarlozen van dieren per 1 januari 2024 verhoogd. In ernstige gevallen mag iemand levenslang geen dieren meer houden. Geldboetes kunnen volgens de LID oplopen tot 90.000 euro en er kunnen taakstraffen en gevangenisstraffen worden opgelegd.

De verwaarloosde dieren die vorige week bij S. zijn ontdekt, worden nu op een geheime opvanglocatie verzorgd. De handelaar draait op voor alle kosten voor transport, tijdelijk onderdak en (medische) verzorging. Hij kreeg ook een proces-verbaal van de politie.