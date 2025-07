Het centrum van deze stad krijgt er duizenden extra huizen bij

In het centrum van Helmond wordt de komende jaren een grote woonwijk aangelegd met 3500 nieuwe woningen. In de Nota 'Ruimte', die vrijdag door demissionair woonminister Mona Keijzer (BBB) aan de Tweede kamer gepresenteerd is, staat hoe Brabant en Nederland er in de komende jaren uit gaan zien.

"De 3500 nieuwe woningen komen in en rond het centrum, waarvan een groot deel in de buurt van het station", verzekert de gemeente aan Omroep Brabant. De stad groeit de komende jaren flink. Zo was al eerder bekend dat de gemeente 15 duizend extra woningen bouwt. De 3500 huizen maken daar onderdeel van. Helmond is één van de nieuwe grootschalige woningbouwlocaties, aangewezen door het Rijk. "Met ondersteuning van de landelijke overheid kunnen we extra vaart maken met het bouwen van nieuwe woningen en het aantrekkelijker maken van de stad", zegt de gemeente. Extra bouwlocaties van Keijzer

Een maand geleden werd bekend dat de minister 24 locaties heeft aangewezen waar sneller gebouwd gaat worden. Keijzer heeft een lijst naar de Tweede Kamer gestuurd waar deze plekken op stonden. Daarin werden ook Den Bosch, Tilburg, Breda en Eindhoven genoemd. Deze aanpak moet leiden tot de bouw van 100 duizend extra woningen in Nederland. De nieuwe huizen in Helmond maken geen deel uit van dit project. Het bouwen van nieuwe woonwijken verloopt in Nederland vaak moeizaam om allerlei redenen. Bouwers en projectontwikkelaars vinden dat de aanvraag van gemeentelijke vergunningen veel te lang duurt. Projectontwikkelaars trekken zich soms terug uit geplande projecten omdat ze bang zijn voor te veel geldverlies. Ook kunnen bewoners in de buurt een project lange tijd vertragen door bezwaar te maken uit angst voor overlast of het verdwijnen van een groengebied.