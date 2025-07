Dickpic op autoruit: jonge vrouw vond er een op andere plek in de stad

Een 38-jarige vrouw heeft dinsdag aan het einde van de middag een dickpic aan de zijkant van haar autoraam ontdekt bij winkelcentrum Hoge Vucht in Breda. Diezelfde dag werden er al meer polaroids van een penis gevonden op autoramen van jonge vrouwen, maar dan op de Westerparklaan in Breda. Het lijkt erop dat de dader dus op meer plaatsen foto's heeft verspreid. De politie doet onderzoek naar de perverse actie.

De vrouw moest dinsdagmiddag even snel een boodschap doen bij het winkelcentrum. Of zij ook in de gaten werd gehouden toen ze in haar auto stapte, weet ze niet. "Toen ik terug in de auto stapte, leek het wel alsof iemand een steentje op mijn ruit gooide dus ik reed snel weg. In de bocht keek ik in mijn linkerspiegel en zag ik de foto aan de buitenkant op mijn zijraam. Ik vond het heel raar", vertelt ze vrijdag.

"Ik heb een foto gemaakt van de polaroid en heb een melding gemaakt bij de politie. Onderweg viel de foto op de weg, maar ik ben niet uitgestapt om hem op te rapen. Ik hoef zo'n foto niet te bewaren", zegt ze.

Ze vraagt zich wel af of iemand haar in de gaten heeft gehouden, omdat de polaroids alleen op autoruiten van jonge vrouwen werden gevonden. "En ik heb geen typische damesauto", zegt ze.

Dinsdag zag de 33-jarige Anne* aan de Westerparklaan een man in een auto naar haar kijken toen ze de foto ontdekte. Toen ze later melding ging maken in de sportschool zag ze de man weer voorbij rijden. Anne* noteerde het kenteken en schakelde de politie in. Die man is door de politie aangesproken en wordt later verhoord.

De politie laat weten dat zij een aangifte hebben binnengekregen en dat ze onderzoek doen naar de perverse actie.

*Anne is een gefingeerde naam. Haar echte naam is bij de redactie bekend. Ook de vrouw in dit artikel wil anoniem blijven. Haar naam is bekend bij de redactie.