Huis Joep onbewoonbaar na brand: 'Geen onderbroek om aan te trekken'

De rook is opgetrokken. Een dag na de uitslaande brand in een stomerij aan de Nieuwstraat in Son wordt de schade opgemaakt. Het appartement boven de zaak is onbewoonbaar en de winkelpanden ernaast hebben alle drie schade. 'De komende maanden wordt het ploeteren', verzucht Joep die boven de stomerij woont.

Kapper Hakim kijkt geschrokken door de deuropening van zijn kapperszaak, direct naast de stomerij. “Er is heel veel schade, alles is kapot,” zegt Hakim. “De zaak die ik in zeven jaar heb opgebouwd, is door de brand helemaal vernield.” In een stomerij aan de Nieuwstraat in Son woedde donderdagavond rond kwart over zeven een grote brand. De brandweer rukte massaal uit om het vuur te bestrijden. Omdat de zaak midden in het dorpscentrum ligt, trok de vuurzee veel bekijks.

Ook de dag na de brand komen er nog veel mensen kijken. “Een kennis heeft hier afgelopen week nog haar trouwjurk opgehaald, anders was die nu helemaal zwart geweest,” vertelt een vrouw met een fiets. Een man die ook komt kijken, heeft minder geluk. “De jurk van mijn vrouw is hier nog binnen. Die heeft ze nodig voor een uitvaart komend weekend. Maar ja, die jurk is verloren,” verzucht hij.

De rook is door alle panden getrokken en heeft ook de cafetaria, vier deuren verderop, bereikt. “Gisteravond heeft een gespecialiseerd bedrijf de roetdeeltjes meteen van het roestvrij staal verwijderd. Anders hadden we alles weg kunnen gooien,” vertelt de eigenaresse.

Joep woont boven de uitgebrande stomerij en staat, met schoenen die ooit wit waren, naar de schade te kijken. “Ik heb die schoenen gisteren nog net mee kunnen grissen. Ze zijn helemaal bruin geworden door de rook,” zegt hij. “Binnen in het appartement is alles zwart. Het is vreselijk. Gisteravond was ik thuis toen ik werd gewaarschuwd dat er brand was. Alles gaat in een split second.

In een kwartier stond alles in de hens. Niets van wat er nog binnen, staat is bruikbaar. Ik heb niet eens meer een onderbroek om aan te trekken,” vertelt Joep. “De komende maanden wordt het ploeteren, denk ik. Gelukkig kan ik terecht bij vrienden en familie.”