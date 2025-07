Brabant start proef met 'realtime' meten uitstoot veehouderijen

Op 33 veehouderijen in Noord-Brabant wordt vanaf nu een jaar lang continu gemeten hoeveel ammoniak en methaan de dieren uitstoten. De provincie is een proef gestart waarbij sensoren in de stallen precies bijhouden wat er aan uitstoot vrijkomt. Zo kunnen boeren meteen zien wat het effect is van bijvoorbeeld ander voer of een aanpassing in de stal.

Volgens de provincie is het voor het eerst dat op zoveel boerderijen tegelijk realtime wordt gemeten. En dat biedt volgens gedeputeerde Marc Oudenhoven (agrarische ontwikkeling, Lokaal Brabant) veel voordelen. "Veehouders kunnen zelf kiezen op welke manier ze de uitstoot binnen de grenzen houden. Dat geeft veel meer vrijheid. Je zit zelf aan het stuur, en zulke keuzes moet je op het erf laten.”



De proef loopt bij bedrijven met melkvee, pluimvee, varkens, vleeskalveren en melkgeiten. Uiteindelijk hoopt de provincie dat deze aanpak helpt om de vastgelopen vergunningverlening in Brabant weer op gang te brengen. De veehouders die meedoen aan de proef, kunnen op een digitaal dashboard constant de meetresultaten raadplegen. De provincie ontvangt iedere maand een geanonimiseerd overzicht hiervan. De meetproef kost 9 miljoen euro. Brabant heeft hiervoor geld gekregen van het Rijk.