Wie is voor jou de Brabander van het Jaar 2025? Laat het ons weten!

Geld ophalen voor een goed doel terwijl je zelf ernstig ziek bent, gratis kleding of speelgoed uitdelen aan gezinnen die weinig te besteden hebben of op een heldhaftige manier ingrijpen wanneer een ander in nood is. Sommigen zetten echt dat stapje extra om er voor iemand anders te zijn. Misschien ken jij iemand die daarom wel eens in het zonnetje gezet mag worden.

Speciaal daarvoor heeft Omroep Brabant de verkiezing van de Brabander van het Jaar. Ken jij iemand die altijd voor anderen klaarstaat? Die alles aan de kant zet om een ander te helpen of in actie komt als iemand in nood is? Meld diegene dan nu aan! Uit alle inzendingen kiezen we vijf genomineerden die we in het zonnetje gaan zetten. Aanmelden

Stuur een mail met jouw kanshebber naar [email protected]. Vermeld daarin de naam en woonplaats van de kandidaat die je wilt voordragen en leg uit waarom diegene 'Brabander van het Jaar 2025' moet worden. Vergeet ook je eigen gegevens niet, want als de persoon die jij hebt aangemeld wordt uitgekozen, dan nemen we contact met je op. Aanmelden kan tot en met 15 oktober. Meer informatie vind je hier.

De vijf genomineerden worden uitgenodigd in de Winter Efteling. Daar zal ook bekend worden gemaakt wie zich de Brabander van het Jaar 2025 mag noemen. Held

Giel van Kollenburg uit Best ging er vorig jaar met de titel vandoor. Hij redde het leven van de 90-jarige Diny nadat zij in een diepe sloot was gevallen. Giel aarzelde niet, sprong het koude water in en haalde Diny eruit.

Giel van Kollenburg uit Best met Diny die hij heeft gered.

Giel was na een voetbaltraining in maart op weg naar huis toen hij ineens een rollator langs de kant van de weg zag liggen. Hij dacht nog: er zal toch niemand in de sloot liggen? Hoewel de auto's voor hem doorreden, besloot Giel te stoppen. "Toen zag ik tot mijn schrik Diny liggen. Ik ben meteen uitgestapt en de sloot in gegaan. Niet nadenken, gewoon doen." En dat leverde hem een nominatie en uiteindelijk de titel 'Brabander van het Jaar' op. Tot groot geluk van Diny. "Fantastisch, dit is zo verdiend. Hij is echt een held."