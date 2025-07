Buurt in rep en roer door stalen balletjes, man met katapult niet vervolgd

De man die heeft geschoten op duiven in zijn woonplaats Deurne, wordt hiervoor niet vervolgd. Zowel de politie als het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat hij geen kwade bedoelingen heeft gehad. De zaak is geseponeerd en dat betekent dat justitie er geen zaak van maakt. De man heeft beloofd dat hij direct stopt met zijn pogingen om duiven te verjagen. Hij heeft toegegeven dat hij dit al jaren met een katapult heeft gedaan.

Inwoners van Deurne werden de afgelopen jaren op gezette tijden opgeschrikt door stalen balletjes die letterlijk en figuurlijk uit de lucht kwamen vallen. Ze waren met zoveel kracht afgeschoten dat ze schade hebben veroorzaakt aan onder meer dakramen. Eén inwoner gaf uit voorzorg zijn dochter een slaapkamer aan de andere kant van het huis om te voorkomen dat een balletje de slaapkamer in zou knallen. De balletjes zouden vaak vanaf de Randweg zijn afgevuurd. Tot begin deze week was het niet duidelijk wie hiervoor verantwoordelijk was en vooral ook waarom er geschoten werd. De politie in Deurne maakte toen via Instagram bekend dat een man zich had gemeld. “De dader verklaarde dat hij de balletjes gebruikte om duiven uit zijn tuin te verjagen en was zich niet bewust van de gevolgen van zijn handelen.”

"Het gaat om een oudere man, die te goeder trouw heeft gehandeld."

In een toelichting meldt een woordvoerder van de politie dat het gaat om een ‘oudere man, die te goeder trouw heeft gehandeld'. Hij is er nooit op uit geweest om schade te veroorzaken of mensen de stuipen op het lijf te jagen, zo voegt de politie eraan toe. Het enige wat de man wilde bereiken was het verjagen van duiven. De woordvoerder van de politie benadrukt dat het hem ook niet te doen was om die vogels dood te schieten. Hij is er enkele jaren geleden al mee begonnen, zo bekende hij. De inwoner van Deurne had zich op een politiebureau gemeld, omdat hij geschrokken was van de berichtgeving in de media. Dorpsgenoten werden onder meer verrast door een knal toen ze in de tuin aan het eten waren. Anderen kwamen er op een andere manier achter, omdat er bijvoorbeeld een barst(je) in een raam was ontstaan door zo'n balletje. Verschillende mensen uit Deurne hebben aangifte gedaan, ook willen ze uiteraard geld gaan claimen. Nu de duivenverjager niet wordt vervolgd, is het nog maar de vraag of en hoe ze de schade kunnen verhalen. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de man bereid zou zijn om de schade te vergoeden.

Deze stalen balletjes zijn op huizen afgeschoten (foto: Politie Deurne).

In het dakraam van Mark zat een kras door een stalen balletje (beeld: Omroep Brabant).