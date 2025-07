Revolver, messen en drugs gevonden in huis, man aangehouden

Een man uit Rijsbergen is woensdag aangehouden voor het bezit van wapens, harddrugs en spullen om synthetische drugs te maken. De politie vond in loodsen bij zijn huis onder andere een revolver, meerdere messen, boksbeugels en 500 gram methamfetamine.

De afdeling Financieel-Economische Criminaliteit kwam de man op het spoor tijdens een witwasonderzoek. In dit onderzoek kwam aan het licht dat de man op meerdere bankrekeningen grote bedragen had gestort. Dat geld zou mogelijk zijn verdiend met criminele activiteiten.

De man werd thuis opgepakt. Zijn huis en bijbehorende loodsen op het terrein werden doorzocht. Volgens de politie is de gevonden methamfetamine waarschijnlijk een restant van een partij van meerdere honderden kilo's.

De politie heeft beslag gelegd op het vermogen van de verdachte, waaronder zijn huis en bankrekeningen. De man is vrijdag in vrijheid gesteld, maar hij blijft wel verdachte in de zaak. De politie gaat verder met het onderzoek.