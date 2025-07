Foto Floortje met icepack was door 2 agenten beoordeeld: 'Bezwaar zinvol'

Het heeft zeker zin om bezwaar te maken als je denkt onterecht beboet te zijn voor bellen in de auto. Dat benadrukt de politie na vragen van Omroep Brabant. De reactie volgt op de veelbesproken boete van Floortje uit Den Bosch, die onlangs 440 euro moest betalen omdat ze volgens een flitsfoto aan het bellen zou zijn. In werkelijkheid hield ze een koelelement tegen haar hoofd vanwege een getrokken kies.

Donderdag vertelde Floortje haar verhaal aan Omroep Brabant. Ze had op de dag van de boete géén telefoon in haar hand, maar een koelelement. “Ik wist niet wat ik zag toen de boete op de mat viel”, vertelde ze. “Ik zat gewoon met een icepack tegen mijn hoofd omdat ik barstende hoofdpijn had. Bellen heb ik niet gedaan.”

Haar eigen telefoon is wel zichtbaar op de foto. Die staat keurig in de houder op haar dashboard.



Zinvol

De politie laat nu weten dat in dit soort gevallen bezwaar maken zeker zinvol is. “Als uit de foto blijkt dat het niet om een mobiele telefoon gaat, zoals op deze foto, dan is het absoluut de moeite waard om bezwaar aan te tekenen”, zegt een woordvoerder van de politie West-Brabant. Hoe vaak dit precies voorkomt, weet de politie niet: “We hebben daar geen exacte cijfers van.”