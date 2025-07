Vriendinnen blijven overleden Floor herdenken: 'Ik app haar nog steeds'

Het is zeven jaar geleden dat Floor uit Breda, pas 16 jaar oud, overleed aan wat achteraf haar allereerste epileptische aanval bleek te zijn. Toch is ze nooit echt weggegaan. Elk jaar op 8 juli, haar sterfdag, en op haar verjaardag komen haar vriendinnen samen bij de ouders van Floor. Om te praten, te lachen, soms te huilen, maar vooral om Floor te herdenken. “Het is bijzonder dat haar vriendinnen dan graag bij ons willen komen,” zegt moeder Alice Chatrer.

Een dag voor haar overlijden was Floor met vriendinnen op Hockeyloverz, een hockeytoernooi met een festival in Gemert. Ze voelde zich niet zo lekker en besloot naar huis te gaan. “Dat was eigenlijk best gek. Dat was niet wat zij normaal zou doen", vertelt vriendin Julot Oor.

Floor met haar hockeyteam (foto: privé).

’s Avonds zei Floor haar moeder nog gedag. “Floor was een heel energiek, gezond, vrolijk meisje. ’s Avonds zei ze nog: welterusten, ik ga slapen. Ze is nooit meer wakker geworden", zegt haar moeder. De oorzaak blijkt een epileptische aanval.

Het plotselinge overlijden laat diepe sporen na bij haar vriendinnen. “Ze nemen het leven niet meer voor lief. Ze nemen het niet meer als vanzelfsprekend aan dat ze er morgen nog zijn. Daarmee geconfronteerd worden, is iets dat heel veel met je doet", zegt Alice. Julot: “Het is echt een trauma. Ik heb heel veel dingen ook echt gewist uit mijn geheugen.” Het verlies van Floor heeft de kijk op het leven veranderd. “Ik denk dat je hierdoor vaak beseft dat je moet genieten van het leven, want het kan zo afgelopen zijn."

Floor (links) met één van haar vriendinnen (foto: privé).

Vriendin Loes Poutsma vertelt hoe zij ermee omging: “Heel veel drinken, heel veel roken. Dat is niet gezond. Ik heb uiteindelijk hulp gezocht. Ik ben naar een psycholoog gegaan. Zij heeft mij heel goed geholpen met het verwerken. Maar soms als ik haar heel erg mis en ik weet het even niet, dan app ik Floor. Nog steeds.” Nu komen de vriendinnen elk jaar op de sterfdag en verjaardag van Floor bij elkaar bij Floors ouders. “Op deze manier blijven we er allemaal bij stilstaan. Het is fijn om met elkaar herinneringen op te halen", zegt Julot.