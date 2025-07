Seksuele uitbuiting en oplichting: verdachten gaan vier jaar de cel in

Vijf mannen en vrouwen uit Helmond, Eindhoven, Zutphen, Apeldoorn en Terneuzen krijgen celstraffen tot vier jaar opgelegd. Dat oordeelde de rechtbank in Den Bosch vrijdag. De verdachten hebben vijf kwetsbare vrouwen gedwongen om in de illegale prostitutie te werken. Ook heeft een deel van hen bejaarde mannen geld, en zelfs een auto afhandig gemaakt.

De vijf vrouwen zijn door een aantal van de verdachten tussen maart 2019 en januari 2022 seksueel uitgebuit. De slachtoffers hadden een belast verleden en een aantal gebruikten regelmatig drugs. Met een online seksadvertentie werden de seksuele diensten van de vrouwen aangeboden tegen een 'all-in tarief' zonder condoomgebruik. Het geld dat de vrouwen verdienden met hun werkzaamheden, moesten ze vervolgens voor minstens de helft afstaan.

"De verdachten maakten met de seksuele uitbuiting een zeer grove inbreuk op de rechten van de vrouwen", concludeerde de rechter. "De lichamelijke en geestelijke integriteit werd ondergeschikt gemaakt aan het financieel gewin van de verdachten."

Oplichting

Buiten de seksuele uitbuiting gaat een van de verdachte ook de cel in voor een paar oplichtingen die zij gepleegd heeft. Via een datingsite legde de 37-jarige vrouw contact met drie bejaarde mannen. Ze kreeg de slachtoffers zo ver om meerdere keren grote geldbedragen over te maken en een van hen gaf zelfs zijn auto af.