Festivalplannen Stijn (19) en zijn vrienden gaan bij felle brand in rook op

Vele tientallen uren en honderden euro's staken Stijn Aangenendt (19) en zijn vriendengroep uit Best in een oude caravan. Ze wilden hem gebruiken als luxe verblijf op festivalcampings. Maar vrijdagmiddag gingen al die festivalplannen letterlijk in rook op. Een felle brand legde de grote caravan compleet in de as. "We hebben gisteren nog tot middernacht eraan gewerkt."

Stijn had via een kennis van zijn vader geregeld dat hij de caravan tijdelijk kon stallen op een perceel aan de Broekdijk. Dat is in het buitengebied van Best, pal tegenover Best Zoo. Rond tien voor drie cirkelt er een helikopter van defensie minuten boven de caravan van de vriendengroep die dan al een brand staat. Even later stijgen er dikke zwarte rookwolken op vanuit de Vleut.

De caravan staat volledig in brand en ook de beukenheg waar die tegenaan geparkeerd staat, gaat in vlammen op. De brandweer heeft het vuur snel uit, maar van het bouwproject van Stijn en zijn vrienden is niets meer over. "Alleen het disselslot is nog bruikbaar, maar ik denk niet dat iemand hem nog mee gaat nemen", zegt Stijn met enig gevoel voor humor.

Maar balen doen hij en zijn vrienden zeker. "Er zijn wel wat krachtermen en scheldwoorden door de telefoon en over de app gegaan, toen ik de eerste foto's en filmpjes naar mijn maten stuurde", vertelt Stijn terwijl hij toch een beetje beduusd bij de grote hoop as staat. Het vuur is begonnen aan de voorkant van de caravan denkt hij, maar hij heeft geen idee waardoor.

De vriendengroep was bijna klaar met het ombouwen van de oude caravan. "Het was echt een grote, een dubbelassige en die hebben we voor heel weinig kunnen overnemen omdat het interieur er al uit was", vertelt de jonge Bestenaar. "We hebben hem vanbinnen weer helemaal opgebouwd met laminaat erin en voldoende slaapplekken."

Het ging zelfs verder dan dat. Want de caravan had zelfs eigen stroomvoorziening en elke slaapplek moest voorzien worden voor stroompunten en usb-aansluitingen om de telefoons op te laden. "We wilden met deze festivalcaravan gewoon net wat luxer kamperen op festivals dan in een tentje." Het eerste festival op de agenda was het 24-uurs Solexrace Festival, maar de bedoeling was dat het daar zeker niet bij zou blijven.

Omdat ze met de caravan naar verschillende festivals zouden reizen en dus over de openbare weg moesten, zou de caravan 29 juli gekeurd worden. "Stijn vertelde gisteren nog dat hij verlichting voor de buitenkant moest kopen en dat hij baalde dat die lampjes 15 euro per stuk kostte", vertelt zijn vader. "Maar ja het moest erop, want anders kwam de caravan niet door de keuring."