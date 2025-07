Wespensteek veroorzaakt ongeluk en chaos op provinciale weg

Op de Luikerweg (N69) is vrijdagmiddag een bestelbusje tegen twee tegemoetkomende auto's gebotst. De bestuurder van de witte bestelwagen werd tijdens het rijden gestoken door een wesp. Daardoor werd de man onwel en begon hij te slingeren en raakte hij de andere auto's.

Het ongeluk gebeurde rond drie uur op de N69 ter hoogte van de Achterste Brug in Valkenswaard. De eerste auto die de witte bestelbus raakte, had wat blikschade. Maar de kleine bestelwagen waar de grotere bestelbus zichzelf aan de zijkante in boorde, is total los.