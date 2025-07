Man dag vastgehouden en met stofzuiger geslagen: dader cel in

Een man van 46 uit Helmond gaat negen maanden de cel in omdat hij een medekamerbewoner bijna een dag lang van zijn vrijheid heeft beroofd. Ook sloeg hij het slachtoffer (28) met de metalen buis van een stofzuiger en veroorzaakte hij brandwonden in diens gezicht met een gasbrander. Het slachtoffer was bang dat zijn laatste uren hadden geslagen.

De politierechter in Den Bosch wilde de man, Michael G., eigenlijk een gevangenisstraf van tien maanden opleggen. De ‘korting’ werd toegepast omdat de delicten dateren van februari 2023, ruim twee jaar geleden dus. Hij moet ook een schadevergoeding van 3000 euro betalen. De zaak diende pas deze vrijdag, onder meer omdat een eerdere zitting was uitgesteld. Het was dus de 'hoogste tijd', vond de rechter, dat er duidelijkheid moest komen. 'Cliënt was pislink'

Het slachtoffer had 5.000 euro geëist. Toen G. dit van zijn advocate hoorde, werd hij woedend. “Mijn cliënt werd zo pislink dat hij besloten heeft niet naar de zitting te komen”, verklaarde zijn advocate zijn afwezigheid in de rechtszaal. Volgens haar is hij er door het slachtoffer ingeluisd. Haar cliënt had hem nota bene in zijn woning aan de Paterslaan in Helmond een schuilplaats geboden. De twee kennen elkaar van de drugswereld. Maandenlang woonden de twee bij elkaar. Gaandeweg vertroebelde hun relatie en begin februari 2023 knapte er wat bij G, al bleef de directe aanleiding onduidelijk. Hij werd in ieder geval zo boos dat hij zijn kamergenoot met duct tape (stevig plakband) aan zijn polsen, knieën en polsen vastmaakte. En hierbij bleef het niet.