19-jarige fietser overlijdt, bloemen en kaartjes op plek ongeluk

Op de plek waar donderdagnacht een 19-jarige fietser uit Baarn om het leven kwam, worden steeds meer bloemen en kaartjes neergelegd. De jongeman zat samen met een 22-jarige Eindhovenaar op de fiets toen ze door een auto geschept werden op de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven, vlak bij de Gabriël Metsulaan. De twee kwamen net van een feest van roeivereniging E.S.R. The^ta.

Het dodelijk slachtoffer was geen lid van de roeivereniging, maar was wel op het jubileumfeest. De Eindhovense roeivereniging vierde zijn 50-jarige jubileum. De Eindhovenaar die gewond geraakte bij het ongeluk, is wel lid van E.S.R. The^ta. Veel leden zagen het ongeluk gebeuren en voor hen is door de vereniging ondersteuning en opvang geregeld.

Bijeenkomst

Vrijdagmiddag is er een bijeenkomst geweest voor leden van de roeivereniging om over het fatale ongeluk te praten en elkaar te steunen. Dat gebeurde bewust op een andere plek "want anders moet iedereen weer langs de plek van het ongeluk", vertelt Ymke Tolboom, voorzitter van de vereniging.

Een persoonlijk berichtje aan de overleden fietser (foto: SQ Vision).