Flinke brand in woning van zorginstelling, bewoner aangehouden

In een huis van zorginstelling ASVZ aan de Groenstraat in Udenhout heeft op zolder een felle brand gewoed. De brandweer schaalde snel op naar middelbrand en later zelfs naar 'grote brand'. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar de schade is flink. De vermoedelijke bewoner van het huis is aangehouden.

Het vuur werd rond tien voor half zeven ontdekt in het huis van de zorginstelling. De brand ontstond in een slaapkamer op de eerste verdieping en sloeg vervolgens over naar het dak, waar het vuur zich verder verspreidde onder de zonnepanelen. De brandweer was met drie tankautospuiten ter plaatse. Ook werd een hoogwerker van de brandweer Tilburg ingezet om het vuur onder controle te krijgen. Rond acht uur had de brandweer de situatie onder controle en was de brand volledig geblust.

Stichting Salvage is momenteel bezig met het opnemen van de schade. De woning is voorlopig onbewoonbaar verklaard. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Mensen met een beperking

Zorginstelling ASVZ uit het Zuid-Hollandse Sliedrecht ondersteunt mensen met een beperking. Aan de Groenstraat in Udenhout zitten groepswoningen en appartementen waar cliënten zelfstandig en met ondersteuning kunnen wonen.

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.

Wat de brand precies betekent voor de cliënten van de zorginstelling en hoeveel er wel en niet naar huis kunnen, is niet duidelijk. Bij ASVZ was niemand beschikbaar voor commentaar. Grote inzet

De hulpdiensten rukten massaal uit voor de brand. Buiten de brandweer werden er ook een ambulance en traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefden uiteindelijk niet in actie te komen. De brandweer is nog enige tijd bezig geweest met nablussen en het controleren op hotspots. Hoe het vuur kon ontstaan, is niet bekend en wordt onderzocht.

