Rechter: EBI moet kijken naar contact vader en zoon Taghi

De directeur van de Extra Beveiligde Inrichting in Vught moet onderzoeken of het mogelijk is dat de tot levenslang veroordeelde Ridouan Taghi en zijn zoon Faissal contact met elkaar kunnen hebben. Beiden zitten vast in Vught, maar hebben elkaar daar nooit gezien of gesproken.

De EBI heeft de verzoeken van de vader daartoe altijd afgewezen, maar een beklagrechter heeft nu aangegeven 'de directeur in overweging te geven om te kijken naar alternatieven voor contact tussen vader en zoon'. De directeur heeft echter kenbaar gemaakt dat niet te doen, volgens de detentieadvocaat van Taghi. 'Cliënt is ontdaan van iedere vorm van menselijke behandeling'

"Deze afwijzing maakt duidelijk dat cliënt inmiddels is ontdaan van iedere vorm van een menselijke behandeling en dat - voor zover daarvan al sprake was - aan hem geen humane detentieomstandigheden worden aangeboden", zegt advocaat Thomas van der Horst. "Dat cliënt zelfs niet mag kijken naar zijn zoon, is puur leedtoevoegend en heeft ook niets meer met veiligheid te maken."