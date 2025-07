Nico liet net hond uit toen hij een stoomwolk zag hangen, het bleek CO2

Nico Dekkers is zaterdagochtend zijn hond aan het uitlaten in het bos bij Vlijmen als hij bij parfumfabriek Koninklijke Sanders een stoomwolk ziet hangen. "Ik dacht: die zijn vroeg bezig met de hogedrukreiniger." Omdat de stoom na een halfuur nog op dezelfde plek hangt, besluit hij op onderzoek uit te gaan. De CO2-tank van de fabriek blijkt te lekken.

Het is zes uur in de ochtend als Dekkers met zijn hond aan het wandelen is en een witte stoomwolk bij een van de bedrijven aan de Vliedberg in Vlijmen ziet hangen. Nietsvermoedend zet hij zijn wandeling voort. Een halfuur later constateert hij dat de witte wolk nog steeds op dezelfde plek hangt. Hij besluit een kijkje te nemen en ziet dat de wolk bij de parfumfabriek van Koninklijke Sanders vandaan komt. "Ik dacht: het had daar toch al lang schoon moeten zijn. Maar ik zag geen hoge drukreiniger, er waren geen mensen en er stond geen servicebusje." Dat was het moment waarop Dekkers wist dat er iets niet klopte.

CO2-lekkage

Hij gaat op onderzoek uit en ziet dat de witte rook uit de CO2-tank afkomstig is en hij hoort een geluid. De hond brengt hij snel naar huis en hij gaat het bedrijf inlichten. "Ik heb iemand aangesproken van het bedrijf en die heeft alles in werking gezet. Ik vond het niet nodig om 112 te bellen. Het was niet gevaarlijk en de tank kon niet exploderen. Het leek mij handiger om het bedrijf op de hoogte te brengen", zegt Dekkers.