Veroordeelde paardenhandelaar snapt niet dat nieuwe paarden zijn weggehaald

Paardenhandelaar Toon Sprangers (66) uit Wagenberg is boos dat zijn twee pony’s en paard twee weken geleden zijn meegenomen door de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID). De dieren waren graatmager, hun gebitten in slechte staat en ze kregen volgens de LID te weinig en ongeschikt eten. Sprangers ziet dat anders: “Het is gewoon puur ouderdom.”

“Ik vind het jammer”, zegt Sprangers. “Ik was de hele dag bezig met het verzorgen van die dieren. Ze kregen oud brood, appels, groenten en krachtvoer. Ook heb ik medicijnen op voorraad.” De dieren zijn volgens de paardenhandelaar meer dan dertig jaar oud. “Wat verwacht je van stokoude paarden? Ze zijn in orde, dit is gewoon puur ouderdom.” Ton Hamers woont bij de paardenhandelaar op het erf. Hij onderstreept het verhaal van Sprangers. “Ik weet zeker dat ze goed verzorgd werden”, zegt hij. “Ze kregen elke dag goed te eten. Eén van de paarden was al mager toen Toon hem kocht. Die was er nog maar drie of vier weken en moest nog aansterken.” Sprangers kreeg in het verleden al meerdere waarschuwingen van de LID dat hij beter voor zijn dieren moest zorgen. Bij een nieuwe controle twee weken geleden bleek de situatie van de pony's en het paard juist verslechterd te zijn. De inspectiedienst vreesde voor het leven van de dieren en besloot ze in bewaring te nemen.

Sprangers zegt dat hij de dieren er weer bovenop wilde helpen. “Ze waren zonder meer beter geworden als ik ze eten had kunnen blijven geven. Maar dat geloofde de inspectie niet.” Het paard en de twee pony’s waren de laatste die de handelaar nog had. In 2013 werden er ook al 110 ernstig verwaarloosde pony's en paarden van zijn terrein weggehaald. Hij is toen veroordeeld voor het verwaarlozen van zijn dieren. Sprangers kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden met een proeftijd van drie jaar. Hij mocht het beroep van veehandelaar niet meer uitoefenen van de rechter. “Ze hebben me heel veel pijn gedaan door deze laatste paarden weg te halen”, zegt Sprangers met tranen in zijn ogen. “Ze hoeven me niet te blijven aanvallen op mijn verleden. Als ze er zo slecht aan toe waren, waarom hebben ze er dan niet voor gekozen om ze ter plekke te laten inslapen?”

