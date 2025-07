Bedrijfsbus ontploft in woonwijk: 'De gasflessen vlogen door de lucht'

"De knal was zo hard, het leek alsof er een bom ontplofte", vertelt de buurman aan de Hoogstraat in Mill. Daar ontplofte zaterdagavond een bedrijfsbus die op een oprit stond. Die bus is helemaal verwoest. Een man van 21 uit Mill raakte gewond en ligt in het ziekenhuis.

De schrik zit er zondag nog goed in bij bewoners van de Hoogstraat in Mill. "Ik heb nog nooit zoiets gezien", vertelt overbuurman Kees. "De knal was zo hard. We zijn naar buiten gerend en daar zagen we een vuurzee. Het hele busje vloog uit elkaar. De gasflessen schoten de lucht in, er was paniek, mensen begonnen te rennen." Kees is pas vier dagen geleden in de straat komen wonen.

"Het is ongelofelijk dat de schade beperkt is gebleven tot de bus en een deel van het huis."

Buurman Jos Bastiaans, was net even binnen wat te drinken halen toen hij de knal hoorde. "Toen ik buiten kwam dacht ik dat mijn eigen auto ontploft was. Dat was niet het geval." Het bleek om een busje op de oprit van de buren te gaan. "Eerst zag ik alleen rook, maar binnen no-time stond de bus in brand. Het was volle bak vuur en werd echt serieus", vertelt Jos.

In de bus, die van een dakdekkersbedrijf is, lagen veel brandbare spullen die snel vlam vatten en explosies veroorzaakten. Jos zag van dichtbij hoe de oprit een vlammenzee werd. "De gasflessen uit de bus gingen één voor één de lucht in met flink geweld. De steekvlammen kwamen boven het pand uit. Het was een metershoge vuurzee. Ik vond het verschrikkelijk om te zien."

"De hele buurt heeft de knal gehoord. De straat stond vol met mensen."

Het dak van de bus kwam op een stoel terecht en de voorruit belandde in de brandgang aan de achterkant van het pand. "Het is onvoorstelbaar wat er is gebeurd. De hele buurt heeft de knal gehoord. De straat stond vol met mensen. Het was heel heftig en het is ongelofelijk dat de schade beperkt is gebleven tot de bus en een deel van het pand", zegt Kees.

De bus is volledig verwoest (foto: Omroep Brabant).