Man die vluchtte na explosie had er niets mee te maken en is weer vrij

De 43-jarige man uit Rijsbergen die zaterdagnacht werd opgepakt na een explosie aan de Oosterstraat in Breda, is weer vrij. De politie arresteerde de man, omdat hij op de vlucht sloeg toen agenten hem in de buurt van de explosie zagen. Na onderzoek blijkt dat de man niet betrokken was bij de explosie.

De ontploffing gebeurde zaterdagnacht rond kwart over vijf. Bij beautysalon Nazar Beauty ging een explosief af. De voordeur werd daardoor verwoest. Zes huizen boven de beautysalon werden ontruimd. Niemand raakte gewond.

Vlak na de explosie zag de politie in de omgeving van de Oosterstraat een 43-jarige man. Toen hij doorhad dat de agenten hem zagen, sloeg hij op de vlucht. De politie heeft hem daarom opgepakt. Zondagavond meldt de politie dat deze man niets te maken had met de explosie. Hij is daarom geen verdachte meer en is vrijgelaten. "Wij zijn nog steeds druk bezig met het onderzoek", meldt de politie. Opmerkelijk is dat er in het gebouw aan de Oosterstraat afgelopen week een wietkwekerij werd geruimd. Op het grasveld voor het pand stonden hier nog de afvalcontainers van. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de explosie en de wietkwekerij.