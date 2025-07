Overname vakantieparken onzeker, Gillis benadert andere partijen

Peter Gillis en zijn advocaat Erik Braun houden rekening met de mogelijkheid dat de verkoop van zijn vakantieparken aan zakenman Taeke Dijkstra alsnog niet doorgaat. Daarom worden momenteel ook alternatieve kopers benaderd. Volgens Braun zijn er serieuze geïnteresseerden en liggen er inmiddels 'plan B en C' op tafel.

Hoeveel alternatieve kopers zich hebben gemeld en wie dat zijn, blijft vooralsnog onduidelijk. Toch hopen Gillis en zijn advocaat nog altijd dat de verkoop aan Dijkstra doorgaat. Of dat lukt, hangt volgens Braun af van het moment waarop Dijkstra zijn financiering rond krijgt. “Wij zitten ook in een afwachtende rol”, aldus de advocaat.



De onderhandelingen lopen inmiddels al weken. Eerder wilde Dijkstra van de koop afzien vanwege Gillis’ problemen met de Belastingdienst. Toch besloot de rechter op 1 mei in een kort geding dat de transactie van 185 miljoen euro gewoon moet doorgaan. Daarbij werd ook bepaald dat Dijkstra moet aangeven wie zijn financiers zijn. Doet hij dat niet, dan riskeert hij een dwangsom van 100.000 euro per dag.



De advocaat van Dijkstra, Oscar van Oorschot, heeft nog niet gereageerd op de laatste ontwikkelingen. Enkele maanden geleden bracht Van Oorschot de partijen opnieuw om tafel. Hij zei toen dat het doel is om de verkoop alsnog af te ronden.