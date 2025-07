Bende lokt homo's via Grindr: 'Ze dreigden me dood te slaan'

Drie jonge mannen, die in de regio Uden homoseksuele mannen afpersten, zijn opgepakt door de politie. De mannen benaderden hun slachtoffers via de datingapp Grindr voor een seksdate en als ze elkaar troffen, moesten de slachtoffers grote geldbedragen afstaan. Een van de mannen zit nog vast, de andere twee zijn alweer op vrije voeten.

Gedwongen om te pinnen De afspraakjes vonden in maart en april plaats in Erp, Langeboom en tweemaal in Uden. Een van de slachtoffers (nu 72) vertelde na de zitting hoe de mannen te werk gingen. Hij had een afspraakje gemaakt via de datingapp Grindr met een 20-jarige jongen. Maar op het laatste moment werd de locatie gewijzigd en werd ook meteen verteld dat de jongen ‘nog net geen 16 was’.

Maar de rechtbank ging niet mee in zijn verzoek en dus verliet Kaissar na een korte zitting boos de rechtszaal, terug naar zijn cel. Volgens de rechtbank is het niet uit te leggen dat de jongeman nu alweer wordt vrijgelaten. Hij zit vast omdat hij, samen met anderen, vier mannen naar een afspraakje heeft gelokt en ze geld heeft afgeperst. Een man uit Erp is zelfs een hele nacht vastgehouden, omdat die waarschijnlijk geen geld kon pinnen of overmaken.

Maandagochtend moest Kaissar J. (20) uit Uden voor het eerst voor de rechter verschijnen voor een eerste pro formazitting. De jongeman bleek vooral met zichzelf bezig en repte met geen woord over zijn slachtoffers of spijt. Hij wilde zo snel mogelijk uit de cel, omdat er ‘elke dag een stukje van zijn toekomst wordt afgepakt’, zoals hij dat omschreef.

Ze reden op die 18e maart rond een uur of tien ’s avonds naar een pinautomaat in het centrum van Uden waar de 72-jarige man werd gedwongen om 2000 euro te pinnen. Hij probeerde nog andere mensen te waarschuwen, maar dat mislukte en de twee mannen dreigden hem ‘dood te slaan’. Toen er een auto aankwam en de 72-jarige man op straat kans zag 112 te bellen, gingen de twee daders er in de auto van de man vandoor. Uiteindelijk werd die auto gevonden op de plek van de seksafspraak, waar de mannen waarschijnlijk in hun eigen auto zijn overgestapt.

“Daar wilde ik niet in meegaan, maar uit nieuwsgierigheid ben ik toch naar de afspraak gegaan”, vertelde het slachtoffer. “Toen ik op de plek aankwam, sprong er een kleine man met een mes in de auto en de jongeman, die ik hier vandaag zag stond aan mijn linker portier.”

Het lijkt erop dat de drie aangehouden mannen in verschillende samenstellingen zulke overvallen op homoseksuele mannen pleegden. Waarom de twee andere mannen wel op vrije voeten zijn, werd niet duidelijk tijdens de zitting. Ook werd niet duidelijk of die andere twee ook nog andere overvallen hebben gepleegd. De officier van justitie had in ieder geval geen goed woord over voor de overvallen van de drie en sprak over een duidelijk ‘verdienmodel’, waarbij een kwetsbare groep wordt uitgekozen om af te persen.

Volgens het 72-jarige slachtoffer doen homoseksuele mannen niet gauw aangifte als ze bij een Grindrafspraakje zoiets overkomt. Dit uit vrees voor negatieve reacties uit hun omgeving. Dit maakt hen dan tot makkelijke slachtoffers, aldus de man.

'Minder respect'

Kaissar leek het allemaal niet zoveel te doen. Zijn doel was om op vrije voeten te komen, maar dat mislukte. Zijn zus was bereid om hem in huis te nemen, zodat hij volgende maand aan zijn opleiding tot automonteur kan beginnen. Maar daar stak de rechtbank een stokje voor. Kaissar heeft voornamelijk gezwegen over zijn daden en dat maakt het lastig om de kans op herhaling in te schatten, vindt de rechtbank. Kaissar wil wel gaan verklaren over zijn daden, vertelde hij. Maar wat hij dan wil gaan zeggen, wist hij nog niet en moest hij nog afstemmen met zijn advocaat.

Wat hij wel wist was dat het niet leuk is in het Huis van Bewaring in Grave. “Ik ben de jongste op de afdeling en krijg minder respect dan andere gedetineerden”, klaagde hij. “Ik zit niet lekker in mijn vel, ook omdat ik mijn ouders mis.”

Kaissar blijft in ieder geval vastzitten tot de volgende regiezitting op 10 oktober.