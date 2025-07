Opnieuw 'vliegende' fiets in dit dorp, deze keer op bushokje

Weer is het raak in Drunen. Waar eerder al een paar fietsen in een bewegwijzeringspaal van de gemeente werden gegooid, belandde maandag een fiets op het dak van een bushokje aan de Admiraalsweg.

Begin januari 2024 was het voor het eerst raak in het dorp, bij de rotonde die de Spoorlaan en Stationsstraat in Drunen met elkaar verbindt. Daar hing toen een fiets héél hoog in een wegwijzerpaal.

Verbaasde blikken

Het beeld zorgde voor verbaasde blikken van voorbijgangers. Zo ook bij André en Toos, die samen een stukje door Drunen wandelden. "Hoe kan dat nou, hoe krijg je dat voor elkaar?", vroegen zij zich af. "Dit heb ik nog niet eerder gezien. Het moet bijna met een hoogwerker zijn gedaan", opperde André.

Foto: Reality Photo (Iwan van Dun).