Nepgeweer gevonden bij inval in huis na gewelddadige diefstal

De politie is maandagochtend een huis binnengevallen aan de Galvanistraat in Eindhoven, omdat de bewoner niet wilde meewerken. In het huis werd een wapen gevonden dat leek op een AR-15, een semiautomatisch wapen. Dat bleek uiteindelijk nep te zijn en is onder toeziend oog van de politie vernietigd.

Studio 040 Geschreven door

In de nacht van zondag op maandag kwam bij de politie een melding binnen over een gewelddadige diefstal, meldt Studio 040. Informatie van de slachtoffers leidde de politie naar de woning aan de Galvanistraat.