Elf jaar na ramp met MH17, 298 slachtoffers herdacht

Het is donderdag precies elf jaar geleden dat vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne met een Buk-raket uit de lucht werd geschoten. Bij het monument in Eindhoven worden 's avonds de slachtoffers herdacht. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven. Onder hen waren vijftig Brabanders.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines was op 17 juli 2014 onderweg van Schiphol naar Kuala Lumpur. Vanwege overboeking en omdat passagiers met een transfer later bij de gate op Schiphol aankwamen, vertrok de vlucht 13 minuten later dan gepland. Rond 15.40 uur Oekraïense tijd, drie uur na vertrek, werd MH17 neergehaald boven Oost-Oekraïne. Twee herdenkingen

In Eindhoven wordt donderdagavond stilgestaan bij de ramp. Bij het monument naast de poort van Vliegbasis Eindhoven worden rond zeven uur de slachtoffers herdacht. Op de Vliegbasis kwamen de slachtoffers elf jaar geleden 'thuis'.

Bij het Nationaal Monument in Vijfhuizen wordt 's middags een kleine herdenking gehouden. Rond twee uur worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen. Ook wordt de Last Post gespeeld. Er is dit jaar geen grote herdenking. Die wordt elke vijf jaar gehouden. Rusland is verantwoordelijk

Vorige week woensdag oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat Rusland schuldig is aan het neerhalen van de MH17. Het was voor het eerst dat een internationale rechtbank zich uitsprak over de rol van Rusland bij de ramp. Volgens de rechter heeft Rusland mensenrechten geschonden. Zo heeft het land het leed voor de nabestaanden vergroot door het verspreiden van desinformatie en het niet meewerken aan het onderzoek naar de oorzaak van de ramp. Daarnaast beperkte Rusland de toegang tot de plek waar het toestel was neergestort. Nabestaanden waren opgelucht na het horen van het vonnis. Eerder oordeelde de internationale luchtvaartorganisatie ook al dat Rusland verantwoordelijk is. Een Nederlandse rechter veroordeelde bijna drie jaar geleden twee Russen en een Oekraïner bij verstek tot levenslange gevangenisstraffen voor de moord op de 298 inzittenden.

Omroep Brabant maakte vorig jaar de documentaire 'MH17: 10 jaar later - Als je alles kwijt bent' over Paul Marckelbach uit Nuenen. Hij verloor in één klap zijn hele familie. Zijn moeder Christiene (64) uit Oosterhout, zwager Antoine (43), zus Simone (41) en neefjes Quint (7) en Pijke (3) zaten in het vliegtuig.