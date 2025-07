Gewonde bij kermisattractie struikelde bij opruimen van braaksel

De kermismedewerker die zondagavond gewond raakte bij een attractie op de kermis in Helmond, blijkt te zijn gevallen terwijl hij braaksel van een klant opruimde. Dat vertelt Boy Boers, exploitant van de attractie Nightfly. De medewerker stootte zijn hoofd en is volgens Boers lichtgewond geraakt en maandag uit het ziekenhuis ontslagen. Maar de schrik zat er wel even in na het ongeluk.

De Nightfly draait maandag als vanouds. In de grote gondel in de vorm van een bank kunnen achttien mensen. De bank beweegt zowel links als rechtsom. Exploitant Boy Boers zit achter de kassa. Hij roept door de microfoon om de bezoekers van zijn attractie op te zwepen: "Ja daar gaan we weer! Hebben jullie er zin in?" Heel anders ging het zondag. De Helmondse kermis werd opgeschrikt door een ongeluk bij de attractie Nightfly. Hulpdiensten reden af en aan en de attractie werd enkele uren stil gelegd. Volgens een ooggetuige lag er een plas bloed op de grond. Boers zegt dat er sprake is van een bedrijfsongeval, de verhalen die de ronde doen over het ongeluk noemt hij overtrokken.

“Bij een eerdere rit had een klant die onze attractie zat overgegeven. De medewerker wilde het schoonmaken, zodat alle viezigheid niet over de hele attractie zou uitlopen. Hij is daarbij gestruikeld en heeft vervolgens de gondel geraakt." Met zijn gewonde medewerker gaat het goed, zegt de exploitant: "Hij mag vandaag weer naar huis en heeft er eigenlijk niks aan overgehouden. Hij heeft alleen wat lichte kneuzingen en moet een paar dagen rust houden." Maar natuurlijk was het wel schrikken zegt Boers: "Dit is nooit leuk, hier zit niemand op te wachten. Na twee uur mochten we weer open omdat alles in orde was." Boers denkt niet dat het ongeluk van invloed is op de populariteit van zijn attractie: "Overal gebeurt wel eens wat, ook op de kermis. Maar het is niet ernstig en we zijn blij dat het zo is afgelopen."

De Nightfly (foto: René van Hoof)