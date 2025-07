Vernederd en bewusteloos geschopt, straatbende filmt mishandelingen

Geschopt, geslagen, vernederd en uitgescholden worden terwijl je weerloos op de grond ligt en ook nog gefilmd wordt. Zeven keer werden voorbijgangers afgelopen najaar slachtoffer van een groep gewelddadige jongeren in Rosmalen en Den Bosch. Twee 18-jarige mannen en een 17-jarige jongen van die groep zijn maandag veroordeeld tot 18 maanden jeugddetentie voor de mishandelingen.

De eerste mishandeling was op zondag 13 oktober aan de Laaghemaal in Rosmalen. Drie vrienden fietsten die nacht naar huis na een feestje van de volleybalvereniging. Onderweg werden ze lastig gevallen door een groepje jongeren op scooters. De sfeer werd steeds grimmiger tot de jongeren agressief werden en de fietsers tegen de grond werkten. Die werden in hun gezicht geslagen en tegen hun hoofd geschopt.

Nog geen twee dagen later was het weer raak. In de Ridderstraat in Den Bosch werd iemand door de groep jongeren geschopt en geslagen. Ook werd het slachtoffer in het gezicht gespoten met een plantenspuit.

Nog een dag later gebeurde hetzelfde bij een ander slachtoffer aan de Deken van Roestellaan in Rosmalen. Dit slachtoffer hield er een gekneusde oogkas en een hersenschudding aan over.