Man rijdt te hard en blijkt geladen pistool en veel drugs in auto te hebben

Een automobilist uit Oss heeft zichzelf aardig in de vingers gesneden. Bij een verkeerscontrole in zijn woonplaats bleek dat hij 24 kilometer te hard reed over de Graafsebaan. Verder onderzoek toonde aan dat de 35-jarige bestuurder in het bezit was van een geladen wapen en drugs.

De man werd na de snelheidsovertreding van de weg gehaald door een motoragent. Hij reageerde vervolgens positief op het gebruik van verdovende middelen.

Hiermee was de koek nog niet op, want bij het fouilleren vonden agenten een kleine hoeveelheid drugs. Dit was aanleiding om zijn auto verder te inspecteren. Daarin lag een grote hoeveelheid verdovende middelen en het geladen pistool. De politie nam de zaak zo serieus dat ze ook het huis van de verdachte heeft doorzocht. Hier werden een aanzienlijke hoeveelheid harddrugs en medicijnen gevonden. De verkeerscontrole was al op 4 juli, maar werd maandag pas naar buiten gebracht. De controle was georganiseerd door politiestudenten, zij werden bijgestaan door leden van de verkeerspolitie Oost-Brabant.