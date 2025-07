Auto remt te laat en kan botsing met twee andere wagens niet voorkomen

Op de Kanaaldijk Zuid-West in Helmond zijn maandagmiddag drie wagens op elkaar gebotst. Het ongeluk zou zijn ontstaan omdat de bestuurder van een busje niet had gezien dat het verkeer stilstond. De chauffeur probeerde een aanrijding te voorkomen, maar hij slaagde hier niet in. Niemand raakte gewond.

Door de botsing raakten een bestelauto en een busje zwaar beschadigd. Een derde wagen die hierbij betrokken was, liep minder schade op.

Enkele inzittenden zijn in een ambulance onderzocht en behandeld; niemand hoefde mee naar een ziekenhuis. Na het ongeluk was één rijbaan gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd door de politie in goede banen geleid.

De politie werd ook ingeschakeld (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

De weg was deels gestremd (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.