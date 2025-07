Weer gesjoemel met gas en stroom in panden van beruchte huisbaas David D.

Opnieuw is in een aantal panden van de beruchte huisbaas David D. fraude met stroom- en gasmeters aan het licht gekomen. Het gaat om panden aan de Ridderstraat en de Smalle Haven in Den Bosch. D. werd eind mei aangehouden omdat hij zijn huurders op deze manier voor ruim acht ton zou hebben benadeeld.

De gemeente Den Bosch en netwerkbeheerder Enexis hebben maandag in nog eens drie van zijn panden geconstateerd dat er gesjoemeld is met elektriciteits- en gasvoorzieningen. De 54-jarige man is eigenaar van tientallen panden. Hij wordt ervan verdacht zijn huurders over een periode van tien jaar via voorschotten meer hebben laten betalen dan ze daadwerkelijk verbruikten aan gas en elektriciteit.

'Fraude is vastgesteld en hersteld'

De gemeente Den Bosch bevestigt in een reactie de controle die ze deze maandag uitvoerde met Enexis: “Er zijn drie panden bezocht om een controle uit te voeren op electra- en gasaansluitingen. Hierbij is fraude vastgesteld. Enexis heeft dit direct hersteld.”

De woordvoerder wil niet op details ingaan, maar laat wel weten dat er een dringende reden was voor de controle. “De gemeente voert vaker (onaangekondigde) controles uit. Maar als we vermoeden hebben of als er signalen zijn dat er op een locatie sprake is van misstanden, dan geven we prioriteit aan het uitvoeren van zo'n controle. Denk bijvoorbeeld aan dusdanig onveilige omstandigheden waardoor de brandveiligheid in het geding komt.”

Begin deze maand waren er al vergelijkbare acties bij panden aan de Brugstraat, Oisterwijkstraat en Van Heurnstraat. Toen was ook de politie hierbij betrokken en bleek bij minstens vier panden te zijn gerommeld met de elektriciteits- en gasmeters. Zegels waren verbroken en meterstanden teruggedraaid, zo meldden huurders aan Omroep Brabant.

Nieuwe meters

De meters waarmee gefraudeerd is, worden verwijderd door Enexis en meegenomen voor verder onderzoek. De netbeheerder installeert steeds nieuwe meters, zodat de huurders niet zonder gas en elektriciteit komen te zitten.

De huisbaas sprak zich in het verleden verschillende keren uit in de media over het ‘imago van de huisjesmelker’. Zo vertelde hij aan Omroep Brabant over zijn werk: "Wij zorgen door mee te denken en creatief te zijn dat er meer woningen worden toegevoegd aan de woningvoorraad."

In 2022 stond D. op in de lijst met de 'vijftig grootste pandjesbazen'. Hij stond op plek drie, met zeventig panden in zijn bezit, waarvan 62 in Den Bosch.