Conducteur door jongen in rug getrapt na ruzie over reizen zonder kaartje

Een conducteur heeft gekneusde ribben opgelopen bij een mishandeling op het station in Helmond. Een jongen trapte hem van achteren in de rug. Dat gebeurde op 18 mei en is maandag bekend geworden. De politie is op zoek naar de dader.

De trap zou zijn uitgedeeld door een jongeman die deel uitmaakte van een groepje van drie met wie de conducteur het aan de stok had gekregen op Eindhoven Centraal. De politie heeft foto’s van het drietal verspreid, ook zijn er beelden van de mishandeling. De politie vraagt getuigen zich te melden.