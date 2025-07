Lifa's restaurant voorlopig dicht, water stroomde uren uit het plafond

Restaurant Woensel Wereldkeukens in Eindhoven blijft voorlopig dicht. Door een lek in de waterleiding stroomde urenlang water het restaurant in. Vanuit het plafond kwam het op verschillende plekken naar beneden, midden op de bar. Dat heeft voor veel schade gezorgd. "Het is heel vervelend", zegt eigenaar Lifa Shen.

De lekkage ontstond zondagavond laat door een gat in een klein dopje van een waterleiding in het plafond. Het probleem was niet groot, maar de gevolgen ervan wel. De leiding zelf is meteen gerepareerd, maar er staat veel water in de bar, het restaurant en de meterkast en dat zorgt voor gevaarlijke situaties. "Sommige groepenkasten hebben geen stroom. Daarom zijn wij nu gesloten", vertelt de eigenaar.