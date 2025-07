Politie-achtervolging van crossmotor eindigt in crash, fietser zwaargewond

Op het Bodegravenpad in Tilburg is maandagavond een fietser aangereden door een crossmotor. Dat gebeurde toen de motorrijder werd achtervolgd door de politie. De fietser is ernstig gewond en niet aanspreekbaar naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de crossmotor is elders in het Tilburgse stadsdeel de Reeshof aangehouden.

De politie kon nog niet zeggen of het slachtoffer een vrouw of een man is.

Het ongeluk gebeurde net na negen uur. De politie zou de crossmotor hebben achtervolgd, omdat die reed zonder kentekenplaten. Bij de achtervolging werden meerdere politiewagens ingezet. In de buurt van de plek waar de bestuurder van de crossmotor werd gearresteerd, zijn zijn handschoenen en zijn helm gevonden.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

