Steekpartij volgt op ruzie: één persoon gewond, verdachte vlucht

Op de Edisonlaan in Tilburg is maandagavond een vechtpartij uitgemond in een steekpartij. Volgens de politie is er één persoon gewond geraakt en is het slachtoffer op de plek van de steekpartij medisch behandeld. De verdachte is gevlucht.

De steekpartij werd rond negen uur gemeld.

De politie vermoedt dat er behalve het slachtoffer en de verdachte niemand anders hierbij betrokken is geweest. Ze is direct een onderzoek begonnen.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

