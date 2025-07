Auto rijdt huis binnen: woning staat op instorten, fles lachgas gevonden

Een auto is maandagnacht gecrasht tegen een huis aan de Gemertseweg in Beek en Donk. Dit gebeurde rond halfdrie 's nachts. De bestuurder raakte ernstig gewond.

De ravage is groot. Een deel van de gevel van het huis is weggeslagen en de zwarte Volkswagen staat met uitgeklapte airbags deels in het huis. Op de motorkap en het dak van de auto liggen bakstenen.