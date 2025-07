Woning staat op instorten nadat auto naar binnen rijdt

Een auto is maandagnacht gecrasht tegen een huis aan de Gemertseweg in Beek en Donk. Dit gebeurde rond halfdrie 's nachts. De 21-jarige bestuurder raakte ernstig gewond en was niet aanspreekbaar.

De ravage is groot. Een deel van de gevel van het huis is weggeslagen en de zwarte Volkswagen staat met uitgeklapte airbags deels in het huis. Op de motorkap en het dak van de auto liggen bakstenen.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

Traumaheli

Vanwege de ernst van de situatie kwam een traumahelikopter naar Beek en Donk. De trauma-arts ging mee in de ambulance die het zwaargewonde slachtoffer naar een ziekenhuis bracht. Na de crash werd de weg in beide richtingen afgesloten.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

Instortingsgevaar

In de auto werd een fles lachgas gevonden. De bewoners van het huis zijn ongedeerd. Zij mogen momenteel hun huis niet in vanwege instortingsgevaar.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

Touringcar

In de zomer van vorig jaar gebeurde een soortgelijk ongeluk aan de Gemertseweg in Beek en Donk. Toen raakte daar een touringcar van de weg en botste tegen een huis. De chauffeur van de bus kwam hierbij om het leven. De 79-jarige man uit Someren was onwel geworden. De 25 bruiloftsgasten kwamen met de schrik vrij. Jaren geleden

Ook in een ver verleden ging het weleens mis op deze weg. Toch wil een buurtbewoner niet spreken van een gevaarlijke weg. "Die vroegere ongelukken dateren echt van jaren geleden. Tien, vijftien jaar geleden en een keer in de jaren zestig. Vroeger had je hier een gevaarlijke bocht, maar sinds de weg is aangepast heb je die niet meer."